В годы правления талибов в Афганистане первый президент Туркменистана Ниязов задабривал их поставками мазута и даже рассчитывал на помощь, - эксперты

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не только лихо скачет на скакунах, учит своих министров, как поддерживать физическую форму, но и демонстрирует, как он управляет военной техникой, поражает цель из современного огнестрельного оружия, метает нож и направляет огонь боевых вертолетов. А местное телевидение показывает это населению, которое должно убедиться в том, что вооруженные силы (ВС) более не являются «трудармией», как это было в конце правления первого туркменского президента Сапармурата Ниязова, говорится в материале Deutsche Welle.

Президент Туркменистана метко стреляет

«Если судить по телевидению, президент уделяет большое внимание обороноспособности страны. Регулярно показывают его визиты в различные воинские части, где он демонстрирует в первую очередь свои собственные воинские навыки. Это создает впечатление, что если президент такой, то армия наверняка хорошо вооружена и достаточно подготовлена. Но данные, которые мы получаем, говорят об обратном», - утверждает руководитель неправительственной организации «Туркменская инициатива по правам человека» (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин.

«Общая численность ВС, по разным данным, около сорока тысяч (для сравнения: согласно открытым источникам, численность ВС Узбекистана - 65 тысяч, Казахстана - 75 тысяч. - ред.). На них сказывается серьезный экономический кризис последних лет, когда цены на энергоносители упали. Урезаются не только социальные пособия, но и средства на содержание ВС», - продолжает собеседник.

Зачем туркменские солдаты ловят голубей…

В результате, утверждает он, солдаты получают все более урезанный паек. «В последние два года это особенно чувствуется. Поэтому в основном солдат кормят родители - либо пересылают деньги, либо, чаще всего, сами привозят еду в части. Денежное довольствие составляет приблизительно три доллара в месяц по нынешнему курсу черного рынка. И из этих денег солдат еще заставляют подписываться на различные издания, с них регулярно собирают деньги на всякого рода мероприятия», - сетует эксперт по Туркменистану.

На днях в СМИ появилась информация о видеоролике, снятом для служебного пользования Управлением по воспитательной работе министерства обороны Туркмении для показа солдатам-срочникам и оказавшемся в распоряжении информационного агентства АНТ. Комментируя случаи, когда солдаты получают травмы при ловле голубей, журналисты связывают это занятие с недоеданием личного состава.

«Президент в одном из своих выступлений говорил, что солдаты сами должны выращивать для себя овощи и фрукты. Возвращаются годы, когда при Ниязове солдаты выращивали и хлопок, и пшеницу. То есть армия сегодня снова в какой-то части должна сама себя кормить», - рассказывает глава ТИПЧ.

Армия Туркменистана: между Узбекистаном и Таджикистаном

Между тем в рейтинге армий мира Military Strength Ranking 2018, составляемом компанией Global Firepower, туркменская армия по меркам Центральной Азии выглядит середняком. Заняв 80-ю строчку, она отстает от Узбекистана и Казахстана (39-е и 50-е места соответственно), но опережает Кыргызстан и Таджикистан (91-е и 96-е). Причем по сравнению с 2017 годом Туркменистан поднялась в рейтинге на шесть позиций.

Впрочем, российский военный эксперт Лев Корольков уверен, что рейтинг учитывает формальные показатели, в том числе данные военного бюджета, которые в Туркменистане совершенно не прозрачны и обычно завышены, тем более сейчас, когда тучные годы высоких доходов от экспорта газа миновали.

Эта армия, продолжает эксперт, имеет серьезный недостаток по сравнению с армиями Таджикистана и Кыргызстана, оказавшимися в рейтинге ниже ее. После распада СССР в Туркменистане, в отличие от всех других стран региона, где сразу попытались провести военные реформы, на всех командных должностях остались бывшие советские офицеры, вспоминает он.

«Это были профессиональные кадры, многие прошли Афганистан. И какое-то время армия по инерции строилась на советских полевых уставах, сравнительно хорошим был уровень обучения рядовых и сержантов. А когда после проведения «туркменизации» многие кадровые военные, пограничники уехали из страны, финансирование за счет экспорта газа позволяло сохранять подготовку ВС на приемлемом уровне», - говорит эксперт.

В чем изъяны ВС Туркменистана

Но, указывает Лев Корольков, особенностью этой армии является абсолютное отсутствие боевого и мобилизационного опыта, в отличие от таджиков, узбеков и даже от кыргызов, чей уровень подготовки сейчас тоже не самый высокий. «В годы правления талибов в Афганистане муллу Омара Сапармурат Ниязов задабривал поставками мазута и даже рассчитывал на их помощь в случае возникновения проблем у себя в стране или с другими соседями. А потом в Афганистан пришла западная коалиция, и какое-то время представлялось, что ее присутствие - гарантия безопасности против региональных угроз. Тем временем советское вооружение устарело, были произведены лишь спорадические и незначительные закупки иностранной техники, такой, как пограничные катера, тоже не новейшие», - поясняет собеседник.

«Уровень туркменских ВС очень невысокий. По нашим данным, за последние три года на границе с Афганистаном было достаточно много стычек с афганскими боевиками, где армия не проявила должной боеготовности. Было достаточно много жертв из числа солдат срочной службы и офицерского состава», - добавляет Фарид Тухбатуллин.

Хотя, по его выражению, на этот участок границы была переброшена значительная часть танков и БТР, это не особенно помогало до тех пор, пока не стали решать проблему иначе: «Пытаясь заинтересовать афганскую сторону подарками, и, скорее всего, деньгами. И, как было при Ниязове, поставками ГСМ. После этого ситуация несколько успокоилась».

В Герате все спокойно

При этом, как отмечает Лев Корольков, на руку Ашхабаду пока играет то обстоятельство, что на важном участке границы с Афганистаном, где Туркменистан граничит с провинцией Герат, вблизи которой расположен ряд важных объектов туркменских ВС, ситуация относительно спокойная. В этой афганской провинции активность вооруженных антиправительственных группировок ниже, чем, например, в ряде провинций, граничащих с Узбекистаном и Таджикистаном.

Еще одна давняя проблема практически во всех туркменских воинских частях - это дедовщина, которую подпитывает до сих пор существующая племенная рознь. Не случайно в уже упомянутом видеоролике для внутреннего пользования, рассказывающем о ситуации в ВС, перечисляются различные трагические случаи, к которым привели неуставные отношения.

Что касается офицерского состава, то туркменские офицеры обучаются за границей - в России и в Турции. «Но это небольшая доля. Возможно, денег на такие программы не хватает, да и спецслужбы к этому относятся подозрительно», - говорит Фарид Тухбатуллин и напоминает, что, к примеру, курсанты и офицеры, обучавшиеся в Турции, сейчас оказались под пристальным вниманием спецслужб - их подозревают в связях с движением Гюлена.

Офицеры армии под подозрением спецслужб

При этом, сообщает руководитель ТИПЧ, серьезной проблемой для властей становится то, что и в туркменской армии, и в силовых структурах, по нашим данным, в целом сейчас множится число офицеров, которые придерживаются так называемого нетрадиционного ислама.

«Был целый ряд уголовных дел, связанных с этим. Так, в Теджене было арестовано много военных в одной из частей. И под Ашхабадом были арестованы офицеры не только за исповедование нетрадиционного ислама, но и за навязывание его своим подчиненным. То есть ВС становятся угрозой для самих властей», - полагает правозащитник.

Это может косвенно объяснить информацию, полученную от источника в военных кругах РФ, которую DW в силу закрытости Туркменистан не может подтвердить или опровергнуть: источник утверждает, что туркменские власти привлекают в свои ВС иностранных инструкторов и имеют на этот счет ряд договоренностей, в частности, с афганскими племенными вооруженными формированиями.