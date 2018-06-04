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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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При взрыве на газозаправке в Фергане погиб человек

CA-NEWS (UZ) - На газозаправочной станции в Киргулийском районе Ферганской области взорвался автомобиль марки «Nexia». В результате взрыва погиб один человек, еще один мужчина пострадал.

Как сообщили «UzNews.uz» в УПБ УВД Ферганской области, взрыв произошел 1 июня текущего года, примерно в 14:00 на газозаправочной станции «Mig Oil».

По предварительным данным, у автомобиля «Nexia» во время заправки взорвался баллон. По информации нашего собеседника, на месте происшествия скончался оператор газозаправки. Кроме того, пострадал водитель автомобиля. Его с травмами тяжелой степени тяжести госпитализировали в районную больницу.

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