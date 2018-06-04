Президенты Узбекистана и Таджикистана проведут встречу на саммите ШОС в Китае

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9-10 июня посетит китайский город Циндао, где состоится саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, передает агентство «Азия-плюс».

На саммите запланирован ряд встреч лидера Таджикистана с главами делегаций стран-участниц. В том числе предполагается встречи президента Таджикистана с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидерами Китая Си Цзиньпином, России Владимиром Путиным. Запланированы также встречи Эмомали Рахмона с президентами Афганистана, Кыргызстана, премьер-министрами Пакистана и Индии.

В Циндао страны-члены ШОС подпишут договор о добрососедстве и программы сотрудничества на 5 лет в сферах экономики, безопасности и гуманитарного взаимодействия. Касательно предстоящего саммита ШОС, который состоится в городе Циндао 9-10 июня 2018 года, Генеральный секретарь ШОС подчеркнул, что «лидеры государств-членов ШОС впервые соберутся в формате «евразийской восьмерки» и определят новый вектор дальнейшего развития Организации на фоне значительных изменений в системе международных отношений и активизации глобальных угроз и вызовов».