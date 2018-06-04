Новый проект по защите природных ресурсов запускают в Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - За последние 50 лет население Центральной Азии выросло в три раза. При необходимости прокормить растущее население на фоне сокращающихся водных ресурсов в крайне уязвимых климатических условиях, регион сталкивается с серьезными вызовами в сфере продовольственной безопасности.

Недавно стартовавший региональный проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) направлен на разрешение этих проблем в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане и Узбекистане, сообщили в представительстве ФАО в Бишкеке.

Пастбищные угодья, занимающие от 77 до 95 процентов всех сельскохозяйственных территорий в регионе, должным образом не управляются. Более 88 процентов пахотных земель в Кыргызстане и 97 процентов сельскохозяйственных земель в Таджикистане подвержены эрозии. В Казахстане пострадало 66 процентов почв, в Туркменистане и Узбекистане этот показатель достигает 80 процентов.

Кроме этого, от 40 до 80 процентов орошаемых земель в регионе подвержены засолению, либо заболачиванию, при этом наиболее пострадавшими являются Туркменистан (68 процентов), Узбекистан (51 процент), Турция (30 процентов) и Казахстан (20 процентов).

Поскольку деградация почв и засуха являются трансграничными угрозами, требующими совместных действий, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан договорились в 2003 году совместно работать над их решением. Страны разработали план действий по борьбе с опустыниванием и 10-летнюю программу по управлению земельными ресурсами, которая была реализована с 2006 по 2010 год. Совместно с Турцией они согласились взять на себя обязательства поддержать следующую фазу программы.

Общая цель проекта заключается в широком распространении практик интегрированного управления природными ресурсами в ландшафтах сельскохозяйственного производства, подверженных засухе и засолению в странах Центральной Азии и Турции путем внедрения методик устойчивого управления, оказывающих минимальное давление на природные ресурсы и не наносящих им ущерба. Он нацелен на снижение рисков и уязвимости при одновременном повышении способности сельских общин справляться с засухами и засолением и адаптации к ним.

Проект будет уделять большое внимание улучшению пастбищ, гарантируя, что они будут шире использоваться, но экология в странах не будет нарушена.