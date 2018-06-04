В Улан-Баторе состоялся четвертый «Ulan Bator Travel Expo-2018»

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 2-3 июня в четвертый раз был организован «Ulan Bator Travel Expo-2018» под лозунгом «Путешествие по древней чайной дороге» в национальном парке, сообщает агентство «Монцамэ».

Экспо-тур направлен на развитие внутреннего туризма, предоставление информации о путешествиях с низкой стоимостью и повышение осведомленности местных путешественников об экологическом туризме.

В экспо-туре приняли участие туристические отделы аймаков, администрации особо охраняемых районов, иностранные посольства и представительства в Монголии, представительство Тайваня, государственные и частные туристические организации Внутренней Монголии КНР, автономные районы Китая, а так же турооператоры.

«Ulaanbaatar Travel Expo-2018» организован Департаментом туризма города Улан-Батор совместно с Туристической ассоциацией Улан-Батора при поддержке Министерства окружающей среды и туризма Монголии.