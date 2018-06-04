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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия заняла 102 место в рейтинге худших дорог в мире

CA-NEWS (MNG) - Монголия заняла 102 место в рейтинге самых худших дорог в мире, согласно Индексу глобальной конкурентоспособности 2017–2018 (Global competitiveness Index 2017–2018). Доклад опубликован на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Таджикистан занял 70 место, Казахстан — 115, Кыргызстан — 122. Узбекистан и Туркменистан отсутствуют в рейтинге. Всего в рейтинге были представлены 137 стран мира.

По данным авторов, самые худшие дороги в мире находятся в Мавритании. В тройке стран с самыми плохими дорогами оказались также Демократическая Республика Конго и Гаити.

Десятку стран с лучшими в мире дорогами возглавили ОАЭ. В тройку также попали Сингапур и Швейцария. Далее идут Гонконг (4-е место), Нидерланды (5-е), Япония (6-е), Франция (7-е), Португалия (8-е) и Австрия (9-е). Десятку замкнули США.

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