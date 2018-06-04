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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев поздравил Р.Эрдогана с предстоящим вводом в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода

CA-NEWS (KZ) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 июня позвонил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе разговора главы они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.

Глава Казахстана поздравил Р.Эрдогана с предстоящим официальным вводом в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (ТАНАП), который состоится 12 июня в турецком городе Эскишехир. Он выразил уверенность в том, что этот проект будет способствовать повышению транзитного потенциала Турции и окажет значительное влияние на ее экономическое развитие.

Кроме того, президенты рассмотрели вопросы дальнейшего углубления конструктивного диалога между двумя странами.

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