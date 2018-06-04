В Афганистане 2 тыс. религиозных ученых выпустили фетву осуждающую войну, теракты и взрывы в стране

CA-NEWS (CA) - Более 2 тыс. афганских религиозных ученых со всей страны в понедельник, 4 июня выпустили фетву (решение по какому-либо вопросу в исламском праве), заявив, что «продолжающаяся война в Афганистане запрещена в соответствии с исламским законодательством», сообщает местный телеканал Tolonews.

Теологи назвали воюющих «нарушающими шариат», так как они «лишь проливают кровь мусульман».

«Атаки смертников, взрывы для убийства людей, мятеж, различные виды коррупции, грабеж, похищение людей и любое насилие считаются великими грехами в Исламе и являются нарушением порядка Аллаха», - сказали афганские священнослужители.

Религиозные ученые отметили, что в соответствии с Кораном убийство мусульман является «харамом».

Между тем религиозные ученые повторили свой призыв к талибам принять «безоговорочное» мирное предложение афганского правительства. «Мы, религиозные ученые, призываем «Талибан» дать положительный ответ на мирное предложение афганского правительства, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие», - отметили религиозные ученые.

В тот же день у Политехнического университета Кабула в результате взрыва погибли 14 человек, 17 пострадали.

По данным правоохранительных органов столицы Афганистана, взрыв, который произошёл через несколько минут после того, как более афганские религиозные учёные выпустили фетву, осуществил террорист-смертник.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.