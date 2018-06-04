В учебных заведениях Казахстана из-за внезапной остановки сердца ежегодно умирает 10-15 ребят, - депутат

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане значительно увеличилось число детей, не справляющихся со стандартной нагрузкой на уроках физкультуры. Очень многие имеют пограничное состояние здоровья, без инвалидности, но уже с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в запросе депутата мажилиса Артура Платонова к заместителю премьер-министра Ерболату Досаеву.

По словам парламентария, в структуре причин смертности детей до 14 лет на первом месте хронические заболевания и патологии. Второе место занимают врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения (18,4 %). На третьем - внешние факторы заболеваемости и смертности – 16‚8 %. У подростков от 15 до 18 лет в 66 % случаи смерти связаны с внешними заболеваниями.

«Только за один год в учебных заведениях по причине внезапной остановки сердца ежегодно умирает 10-15 ребят, среди них школьники, учащиеся колледжей, студенты вузов. Проблемы, полагают врачи, не в том, что «скорая» поздно приезжает, а в том, что окружающие не могут грамотно и своевременно оказать первую помощь при заболеваниях сердца. О состоянии здоровья ребенка при поступлении в школу обязаны знать не только медицинские работники, но и учителя. К сожалению, сегодня эта практика во многом утрачена, когда для выпускников пединститутов минимальная подготовка по медицине была обязательной», - отметил А.Платонов.

По его данным, проведенные ранее Генеральной прокуратурой проверки по медицинскому обслуживанию в школах выявили наиболее распространенные нарушения: безлицензионная деятельность, отсутствие квалифицированных специалистов, не укомплектованность медицинским оборудованием и инвентарем, невыполнение санитарных нормативов.

«Многие из работников школьных медпунктов не способны оказать неотложную медицинскую помощь в случае наступления кардиогенного, септического, травматического шокового состояния. Хотел бы обратить внимание и на особых детей, обучающихся в обычных школах на условиях инклюзивного образования, что требуют более серьезной комплектации медицинскими кадрами, там должен быть не просто врач общей практики, а нужны узкие специалисты, знающие проблемы поражения нервной системы, опорно-двигательного аппарата», - напомнил депутат.

В связи с чем для обеспечения оказания первой своевременной медицинской помощи он попросил вице-премьра принять меры по выявлению детей, относящихся к специальной группе здоровья или к группе здоровья с щадящим режимом, возобновить занятия лечебной физкультурой.