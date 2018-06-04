Талибы захватили афганский населенный пункт на границе с Таджикистаном

CA-NEWS (CA) - Боевики радикального движения «Талибан» захватили населенный пункт Богбонон в уезде Дашти-Кала провинции Тахар (см. карту) на границе с Таджикистаном, сообщило в воскресенье информационное агентство Bakhtar со ссылкой начальника пресс-центра управления полиции провинции Тахар Абдулу Халила Асира.

По его словам, населенный пункт перешел под контроль боевиков в ночь на воскресенье, двое бойцов местного ополчения «хезиши мардуми» погибли, один из ополченцев попал в плен. Боестолкновение продолжается.

Силовые структуры провинции утром в воскресенье начали совместную операцию по вытеснению боевиков из захваченных ими территорий в соседнем с Дашти-Кала уезде Хваджа Гхар, отметил Абдул Халил Асир.