Баку готов сотрудничать с Ашхабадом по транспортировке туркменского газа

CA-NEWS (TM) - Азербайджан готов сотрудничать с Туркменистаном в вопросе транспортировки туркменского газа по Южному газовому коридору (ЮГК), заявил в интервью телеканалу «CBC» глава азербайджанского министерства энергетики Парвиз Шахбазов.

«Туркменистан проявляет интерес к ЮГК, Азербайджан со своей стороны уже заявлял о готовности сотрудничать с Ашхабадом в этом направлении. Для осуществления таких поставок у нас есть и технические возможности, и политическая воля. Так что если Туркмения решит предпринять конкретные шаги в данном направлении, то это вполне возможно, и мы готовы к сотрудничеству», - сообщил П.Шахбазов.

Так же он отметил, что ЮГК это масштабная газовая инфраструктура, направленная на дальнейшее развитие сотрудничества между странами в вопросе газовых поставок. По словам министра, одним из примеров станет строительство газопровода, который соединит ЮГК с Болгарией.

«Речь идет об Интерконнекторе Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria Pipeline, IGB), по которому азербайджанский газ, транспортируемый в Грецию по ЮГК, будет поставляться на болгарский рынок. Строительство этого газопровода начнется в июне. Уже есть договоренность по поставкам в Болгарию ежегодно 1 млрд кубометров азербайджанского газа», - подчеркнул П.Шахбазов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая запустил ЮГК, который предусматривает создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.