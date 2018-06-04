Еще один вице-министр энергетики Казахстана задержан по подозрению в коррупции

CA-NEWS (KZ) - Еще один вице-министр энергетики Казахстана задержан по подозрению в коррупции.

По данным официального представителя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлана Жахина, Национальное бюро по противодействию коррупции выявило противоправные действия вице-министра энергетики Бакытжана Джаксалиева в ходе приемки работ по очистке озер Щучинско-Боровской курортной зоны. Он подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К».

«Заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тыс. кубометров ила на общую сумму 863 млн тенге ($2,6 млн), перечисленные подрядчику. Между тем, согласно выводам экспертизы, стоимость невыполненных работ составила 746 млн тенге ($2,26 млн). В результате незаконных действий Джаксалиева государству причинен ущерб на указанную сумму», - добавил сообщил на брифинге представитель АДГСПК.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В марте 2018 года по подозрению в коррупции был задержан другой вице-министр энергетики Гани Садибеков. По данным Нацбюро, по подписанным им фиктивным актам министерство в 2017 году оплатило завышенные объемы выполненных работ по очистке озера в Щучинско-Боровской курортной зоне на сумму 3,6 млрд тенге ($11 млн 180 тыс.). Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд тенге ($3,1 млн), которые обнаружены и изъяты в ходе обыска. Кроме того, предотвращено хищение еще 1,5 млрд тенге ($4,7 млн), выделенных на очистку озера в 2018 году.