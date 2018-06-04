РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Карагандинской области по подозрению в коррупции задержан замакима Жезказгана

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области задержан заместитель акима города Жезказган Нуржан Орынбаев. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Агентства Казахстана по делам государственной служба и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

По его словам, замакима подозревается в получении взятки от представителя ТОО в сумме 550 тыс. тенге ($1,7 тыс.) за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по объекту «Реконструкция водопроводных сетей города Жезказгана» и своевременную оплату бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию государственной программы развития регионов-2020.

«В связи с полным признанием вины он не арестован. Также хочу отметить, что в отношении взяткодателей зарегистрировано уголовное дело. По данным фактам проводится досудебное расследование», - сказал Н.Жахин.

print
  • В Кыргызстане погибла в ДТП «Миссис мира» Сания Шакирова
  • 90-летнюю этническую казашку задержали в Китае
  • Сирия потребовала от военных США покинуть страну
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×