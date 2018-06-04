В Карагандинской области по подозрению в коррупции задержан замакима Жезказгана

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области задержан заместитель акима города Жезказган Нуржан Орынбаев. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Агентства Казахстана по делам государственной служба и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

По его словам, замакима подозревается в получении взятки от представителя ТОО в сумме 550 тыс. тенге ($1,7 тыс.) за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по объекту «Реконструкция водопроводных сетей города Жезказгана» и своевременную оплату бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию государственной программы развития регионов-2020.

«В связи с полным признанием вины он не арестован. Также хочу отметить, что в отношении взяткодателей зарегистрировано уголовное дело. По данным фактам проводится досудебное расследование», - сказал Н.Жахин.