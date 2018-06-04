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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Интернете появилось видео падения метеорита в Китае

CA-NEWS (CA) - На юго-западе Китая в провинции Юньнань упал метеорит. Этот момент удалось заснять на видео, которое затем выложило в Твиттер издание People's Daily China.

На ролике видно, как темное небо внезапно освещает яркий свет, а затем светящийся шар падает вниз и вокруг становится снова темно.

По данным агентства «Xinhua», о падении светящегося шара сообщили очевидцы. Они утверждают, что видели падение метеорита и слышали сильный шум в течение одной минуты.

Один из очевидцев рассказал, что объект летел по небу в течение двух секунд. «Это было слишком быстро и ночное небо было освещено как днем», - рассказал он.

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