В Интернете появилось видео падения метеорита в Китае

CA-NEWS (CA) - На юго-западе Китая в провинции Юньнань упал метеорит. Этот момент удалось заснять на видео, которое затем выложило в Твиттер издание People's Daily China.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0 — People's Daily,China (@PDChina) 2 июня 2018 г.

На ролике видно, как темное небо внезапно освещает яркий свет, а затем светящийся шар падает вниз и вокруг становится снова темно.

По данным агентства «Xinhua», о падении светящегося шара сообщили очевидцы. Они утверждают, что видели падение метеорита и слышали сильный шум в течение одной минуты.

Один из очевидцев рассказал, что объект летел по небу в течение двух секунд. «Это было слишком быстро и ночное небо было освещено как днем», - рассказал он.