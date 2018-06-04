В Казахстане чиновник подозревается в получении взяток в размере $1,2 млн на таможенных постах на границе с Кыргызстаном

CA-NEWS (KZ) - В Южно-Казахстанской области задержан заместитель руководителя департамента государственных доходов Нуржан Тенлибаев.

По данным Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции, он подозревается в организации и вовлечении подчиненных ему руководителей четырех таможенных постов в преступную схему по систематическому получению взяток от предпринимателей за общее покровительство их внешнеэкономической деятельности.

Размер незаконных вознаграждений за 2017-2018 годы составил $1,2 млн.

В отношении Н.Тенлибаева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.