РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане чиновник подозревается в получении взяток в размере $1,2 млн на таможенных постах на границе с Кыргызстаном

CA-NEWS (KZ) - В Южно-Казахстанской области задержан заместитель руководителя департамента государственных доходов Нуржан Тенлибаев.

По данным Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции, он подозревается в организации и вовлечении подчиненных ему руководителей четырех таможенных постов в преступную схему по систематическому получению взяток от предпринимателей за общее покровительство их внешнеэкономической деятельности.

Размер незаконных вознаграждений за 2017-2018 годы составил $1,2 млн.

В отношении Н.Тенлибаева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

print
  • Минздрав Казахстана опубликовал обращение по поводу менингита
  • Шымкент стал третьим мегаполисом в Казахстане
  • В Кыргызстане погибла в ДТП «Миссис мира» Сания Шакирова
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×