В Казахстане чиновник подозревается в получении взяток в размере $1,2 млн на таможенных постах на границе с Кыргызстаном
- Казахстан, происшествия
- 17:52, 04 июня 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Южно-Казахстанской области задержан заместитель руководителя департамента государственных доходов Нуржан Тенлибаев.
По данным Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции, он подозревается в организации и вовлечении подчиненных ему руководителей четырех таможенных постов в преступную схему по систематическому получению взяток от предпринимателей за общее покровительство их внешнеэкономической деятельности.
Размер незаконных вознаграждений за 2017-2018 годы составил $1,2 млн.
В отношении Н.Тенлибаева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.