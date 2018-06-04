Google отказался разрабатывать искусственный интеллект для Пентагона из-за протеста сотрудников

CA-NEWS (CA) - Американская корпорация Google не будет продлевать с Пентагоном контракт на участие в программе, предусматривающей применение искусственного интеллекта для повышения точности наведения боевых беспилотников, сообщает CNN со ссылкой на источник в компании. К этому решению компанию вынудили протесты сотрудников.

Информацию о прекращении участия компании в программе также подтвердили Gizmodo три источника. По данным источников CNN, глава одного из подразделений Google Дайен Грин заявила в пятницу сотрудникам, что корпорация намерена соблюдать условия действующего контракта по проекту Maven вплоть до его истечения в марте 2019 года, однако продлевать его не будет.

Речь идет о проекте, который носит название Maven. В июне 2017 года Пентагон приступил к финансированию этой программы, которая призвана обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в военной области. В апреле 2018 года около четырех тысяч сотрудников Google подписали коллективное письмо, выразив протест руководству корпорации в связи с ее участием в этом проекте.

Google является участником проекта Maven, который реализовывает Минобороны США в партнерстве с частными структурами. Задачей этой программы является создание искусственного интеллекта для военных беспилотников. Google, в частности, в рамках проекта занимался исследованиями в сфере обработки видео, снимаемого камерами дронов. На основании кадров записей специалисты разрабатывали систему машинного обучения, которая позволяла бы дрону распознавать цели, к примеру транспортные средства.

В то же время руководство Google сочло высокими репутационные издержки от участия в военном проекте.

На встрече с сотрудниками, на которой было объявлено об отказе от сотрудничества с Пентагоном, Диана Грин также сообщила, что на следующей неделе Google намерен обнародовать свою новую доктрину по этической стороне разработки искусственного интеллекта. Она подчеркнула, что компания должна продемонстрировать лидерство в этой области.

В декабре 2017 года минобороны США использовало элементы искусственного интеллекта для противодействия отрядам террористической группировки «Исламское государство» в странах Ближнего Востока. Назначение новой технологии состоит в мониторинге и анализе видеоизображений, полученных с помощью разведывательных беспилотников ВВС США. По оценкам портала Gizmodo, стоимость контракта Google с Пентагоном могла составлять от $9 млн до $15 млн.