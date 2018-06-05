В Узбекистане последствия соляной бури ликвидируют с помощью местных препаратов

CA-NEWS (UZ) - В Хорезмскую область Узбекистана, которую на прошлой неделе накрыла соляная буря с Аральского моря, направлена специальная группа Министерства инновационного развития республики.

Эксперты министерства, встретившиеся с фермерами Ханкинского района, предложили им препараты местного производства «Биосолвент» и «ДАГ-1», которые могут спасти посевы от последствий соляной бури. Как сообщила пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана, группа экспертов начала эксперимент по ликвидации последствий соляной бури, повредившей на прошлой неделе посевы агрокультур в Хорезмской области республики.

«Стоит отметить, что данные препараты созданы узбекскими учеными. Препарат «Биосолвент» при смешивании с небольшим количеством воды имеет свойство очищать почву от вредных ионов, а также от ядовитых и трудно растворяющихся солей. А препарат «ДАГ-1», который распыляют на растения, является биологически активным веществом. Он стимулируют работу иммунных механизмов растений и повышает устойчивость растений к патогенам», ​– говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что эксперты при помощи трактора, на котором закреплены распылители, обработали два гектара земли этими препаратами. Затем они взяли образцы пострадавших почвы и растений, обещая разработать новый препарат, который сможет сохранить почву и растений от последствий соляной бури.

Напомним, что ранее сообщалось о жалобах от жителей Каракалпакстана и Хорезмской области, которые сообщили о том, что соляная буря стала серьезным испытанием не только для растений, но и для здоровья людей. Местные дехкане рассказывали о том, что посевы овощей и фруктов перестали расти и начали засыхать.

​​Напомним, что соляная пыль с Арала накрыла западную часть Узбекистана и северные регионы Туркменистана 26–27 мая. В Узбекистане от соли и пыли пострадали Хорезмская, Бухарская и Навоийская области.