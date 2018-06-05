Три игрока таджикских команд по футболу отстранены от игр на год за избиение судей

CA-NEWS (TJ) - В офисе федерации футбола состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета под председательством Тохира Нурзода, сообщает пресс-служба федерации футбола Таджикистана.

Согласно решениям комитета один игрок команды «Хулбук» и два игрока команды «Саройкамар» дисквалифицированы сроком на один год и оштрафованы на 1 тыс. 250 сомони каждый за оказание физического воздействия на судейскую бригаду.

Еще один игрок «Саройкамара» за оказание физического воздействия на судей, дисквалифицирован на 10 матчей и оштрафован на 1 тыс. 250 сомони, сообщает пресс-служба ФФТ.

Другими решениями комитета за оскорбление судейской бригады на три матча дисквалифицированы главные тренеры команд «Равшан», «Хулбук» и «Саройкамар».

Также были приняты решения и по другим дисциплинарным нарушениям.