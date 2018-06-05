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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Microsoft покупает сервис для разработчиков GitHub за $7,5 млрд

CA-NEWS (CA) - Microsoft Corp сообщила в понедельник, что приобретет частную компанию GitHub Inc, владеющую одноименным веб-сервисом для хостинга IT-проектов и совместной разработки, за $7,5 миллиарда, сообщает Reuters.

GitHub предоставляет разработчикам инструменты кодирования и называет себя крупнейшей в мире платформой для хранения кода, которой пользуются свыше 28 миллионов разработчиков.

«Объединяя усилия с GitHub, мы укрепляем нашу приверженность свободе, открытости и инновациям в области разработки», - заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

После завершения сделки GitHub возглавит Нэт Фридман из Microsoft, а нынешний генеральный директор GitHub Крис Ванстрат станет техническим специалистом в Microsoft.

Microsoft рассчитывает, что на скорректированной основе сделка увеличит операционную прибыль в 2020 финансовом году и сократит прибыль на акцию менее чем на 1 процент в 2019-2020 годах.

Сделка, как ожидается, будет закрыта к концу этого календарного года.

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