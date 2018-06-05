Сход селевых потоков принес Таджикистану ущерб в $2 млн

CA-NEWS (TJ) - Ущерб от схода селевых потоков из-за непрекращающихся сильных проливных дождей на юге Таджикистана составил более 2млн$. Не обошлось и без жертв, по официальной информации погибло трое местных жителей, сообщает «радио Озоди».

Фаридун Давлатов, сотрудник хукумата Хатлонской области 4 июня сообщил, что накануне специальная комиссия завершила работу по уточнению размера ущерба, нанесенного стихией.

«Стихия разбушевалась в четырех районах области с 16 по 21 мая и нанесла ущерб в размере 19,5 млн. сомони (более $2 млн). Больше всего от непогоды пострадали жители Пянджского и Фархорского районов. Сейчас специальные службы и местные власти продолжают устранять последствия стихии и оказывать помощь пострадавшим», - уточнил он.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана сообщил, что в результате наводнений и селевого потока в Фархоре и Пяндже полностью разрушены более 30 домов, подтоплены сотни построений и приусадебные участки, разрушены дороги. В селе Сурхоб Фархорского района из-за неосторожности во время схода селевого потока погиб 25-летний житель села Хол Кулмуродов.

По официальной информации, жертвами стихии в Пянджском районе стали двое детей. Однако жители пострадавших кишлаков говорят, что селевой поток стал причиной смерти не менее шести человек.

Ходжи Курбон, житель Пянджского района сообщил, что обнаружены тела трех человек, и в настоящее время продолжаются поиски тех, кто пропал без вести после селевого потока. По его словам, стихия обрушилась внезапно в то время, когда многие находились внутри своих жилищ. От проливных дождей пострадали дома, пахотные земли, дороги и приусадебные участки в трех сельсоветах района, говорят местные власти.