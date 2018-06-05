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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева предложила Узбекистану создать азиатский вариант «шенгена»

CA-NEWS (UZ) - Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхняя палата парламента) Казахстана, дочь президента страны Дарига Назарбаева предлагает Узбекистану создать азиатский вариант "шенгена" Silk viza для привлечения туристов из-за рубежа, сообщила пресс-служба палаты РК.

В ЕП одобрили доклад, в котором выражено беспокойство за будущее "шенгена"
Такое предложение она высказала в ходе встречи с депутатами комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма сената Узбекистана, прошедшей в приграничном южно-казахстанском городе Сарыагаш.

Сенаторы Казахстана и Узбекистана высказали предложения по совершенствованию таможенного регулирования, наращиванию торгового оборота, активизации сотрудничества в сфере туризма.

"Важно стимулировать не только развитие туризма Казахстана и Узбекистана, но и приезд в наши страны туристов из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу, а для этого нужно создавать общую визу", - считает Назарбаева, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.

В пресс-релизе говорится, что сенатор "предложила создать азиатский "шенген" Silk viza".

Она также высказалась за унификацию таможенных процедур с использованием механизмов информатизации.

"Необходимо создать прозрачную, открытую и дружественную границу, тогда отношения во всех сферах выстроятся сами собой", - считает Назарбаева.

По данным с сайта Министерства иностранных дел Казахстана, страну без визы могут посещать граждане 45 стран, включая государства Европы, Канаду, США, Японию, ОАЭ. Безвизовый режим распространяется и на страны СНГ.

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