В Казахстане с 1 июля пенсия будет начисляться по новой методике

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 1 июля будет произведен перерасчет государственной базовой пенсионной выплаты. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

По ее словам, базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа. Размер базовой пенсии, выплачиваемой государством из бюджета всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, будет привязан к трудовому стажу и длительности участия в пенсионной системе. Данное изменение коснётся всех пенсионеров.

«Всем состоявшимся пенсионерам, численность которых на сегодняшний день более 2 млн человек, автоматический перерасчет базовой пенсии будет произведен единовременно. Лицам, впервые выходящим на пенсию, размер базовой пенсии будет устанавливаться по новой методике», - сказала заместитель министра.

Она отметила, что перерасчет будет произведен без истребования дополнительных документов, так как сведения о трудовом стаже имеются в пенсионных делах, а период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы, имеется в базе данных о перечислении обязательных пенсионных взносов.

«Если сегодня все пенсионеры получают одинаковую базовую пенсию в размере 54% от величины прожиточного минимума, то есть 15 тыс. 274 тенге, то с 1 июля ее размер будет увеличиваться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Минимальный уровень базовой пенсии в размере 54% от ПМ будет устанавливаться гражданам, имеющим стаж менее 10 лет или вовсе не имеющим его. За каждый год сверх 10 лет размер базовой пенсии будет увеличиваться на 2%. Базовую пенсию в максимальном размере 100% ПМ или 28 284 тенге будут получать граждане, имеющие трудовой стаж 33 и более лет», - пояснила С.Жакупова.