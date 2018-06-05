Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 9%

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до уровня 9% с сохранением симметричного коридора процентных ставок на уровне +/-1%.

Как сообщает пресс-служба банка, ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности снижены до уровней 10% и 8% соответственно. Официальная ставка рефинансирования вслед за уровнем базовой ставки снижена до 9%.

По словам председателя Нацбанка Данияра акишева, решение обусловлено продолжающимся снижением уровня годовой инфляции и инфляционных ожиданий населения, а также благоприятными тенденциями на мировых рынках нефти.

Отмечается, что годовая инфляция в мае продолжила снижение внутри целевого коридора и составила 6,2%. После повышения в апреле до 6,3% на фоне колебаний российского рубля и ослабления номинального обменного курса тенге, в мае ожидаемая на год вперед инфляция понизилась до 6%. С начала года ожидаемая инфляция снизилась на 1,1 процентный пункт, опережая снижение уровня инфляции.

«Новый уровень базовой ставки, по нашим оценкам, будет способствовать сохранению инфляции внутри целевого коридора на текущий год и следующий год, а также достижению среднесрочного ориентира по инфляции в 4% к концу 2020 года», - рассказал Д.Акишев.