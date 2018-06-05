Путин ответил на вопросы о пожизненном президентстве и о «полуголых» фотографиях

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF ответил на вопрос о пожизненном президентстве. Интервью опубликовано на сайте Кремля.

Ведущий Армин Вольф заявил, что «люди спекулируют о некоем референдуме, который будет проведен, для того чтобы Вас, как Си Цзиньпина в Китае, сделать пожизненным Президентом». Вольф спросил Путина, возможно ли такое в России.

«Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьезно с уровня президента Российской Федерации», - ответил Путин.

«Это, конечно, не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей Конституции», - ответил Путин на приведенное журналистом мнение о том, что «Вы якобы здесь царь».

Президент добавил, что на последние выборы «пришло почти 70% избирателей, это почти половина всех граждан Российской Федерации», а у международных наблюдателей не было ни одного серьезного замечания. «Здесь нет никаких сомнений: демократия в России утвердилась», - подытожил Путин.

«Мой срок как президента только начался. Это только начало пути. Давайте не будем спешить. Я никогда не нарушал Конституцию своей страны и не собираюсь», - ответил он на вопрос о планах после окончания срока.

В конце интервью президенту задали вопрос о большом количестве фото, на которых он запечатлен во время отдыха в неформальном виде. «Есть очень много Ваших фотографий в полуголом виде, что для главы государства действительно довольно необычно», - отметил журналист.

«Вы сказали в полуголом? Слава Богу, не в голом. Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу», - ответил Путин.