Минздрав проявляет непростительную медлительность, - спикер парламента Казахстана о менингококке

CA-NEWS (KZ) - Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что ситуация с преодолением инфекции менингита в стране неприемлема.

«Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность. Депутаты сената парламента обратятся с запросом в правительство», - написал он на своей странице в соцсети.

Накануне глава Минздрава Елжан Биртанов сообщил о 12 гражданах, скончавшихся от менингококковой инфекции. Однако вечером стало известно еще об одном случае.

По словам министра, в настоящее время нет необходимости вводить карантин.

Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями: от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови).

Пути передачи – воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре).

Симптомы: сильная головная боль, жажда, рвота, повышение температуры, озноб, бледная кожа, сниженный аппетит, сыпь, слабость, боль в спине и конечностях.

Для профилактики заболевания следует:- обратиться к врачу и следовать всем его рекомендациям при проявлении первых симптомов заболевания (покраснение горла, повышение температуры тела, головная боль, слабость);- ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение плавательных бассейнов, игровых площадок, соблюдать личную гигиену;- часто проветривать помещение, ежедневно проводить влажную уборку;- провести санацию очагов хронической инфекции лор-органов;- употреблять только кипяченную или бутилированную воду;- избегать переохлаждения, голодания, недосыпания, стресса.