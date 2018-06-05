Минздрав проявляет непростительную медлительность, - спикер парламента Казахстана о менингококке

CA-NEWS (KZ) - Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что ситуация с преодолением инфекции менингита в стране неприемлема.
«Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность. Депутаты сената парламента обратятся с запросом в правительство», - написал он на своей странице в соцсети.
Накануне глава Минздрава Елжан Биртанов сообщил о 12 гражданах, скончавшихся от менингококковой инфекции. Однако вечером стало известно еще об одном случае.
По словам министра, в настоящее время нет необходимости вводить карантин.
Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями: от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови).
Пути передачи – воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре).
Симптомы: сильная головная боль, жажда, рвота, повышение температуры, озноб, бледная кожа, сниженный аппетит, сыпь, слабость, боль в спине и конечностях.Для профилактики заболевания следует:
- обратиться к врачу и следовать всем его рекомендациям при проявлении первых симптомов заболевания (покраснение горла, повышение температуры тела, головная боль, слабость);
- ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение плавательных бассейнов, игровых площадок, соблюдать личную гигиену;
- часто проветривать помещение, ежедневно проводить влажную уборку;
- провести санацию очагов хронической инфекции лор-органов;
- употреблять только кипяченную или бутилированную воду;
- избегать переохлаждения, голодания, недосыпания, стресса.