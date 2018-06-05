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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане главу компании «Умед-88» будут судить в закрытом режиме

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане суд над главой «Умед-88» Раджабали Одинаевым пройдет в закрытом режиме, так как ему присвоен гриф «секретно», передает агентство «TajikTA».

К рассмотрению дела Верховный суд Таджикистана предполагает приступить в конце текущей недели либо в начале следующей.

Агентство по госфинконтролю Таджикистана отправило дело в суд в 20-х числах мая.

Раджабали Одинаев обвиняется по статьям 246 (хищение средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере), 264 (незаконное получение кредита) и 295 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РТ.

На скамье подсудимых вместе с учредителем топливозаправочной компании «Умед-88» будет находиться и директор компании Идибек Ибрагимов.

Одинаев был задержан в Душанбе 14 октября 2017 года. Ему было предъявлено обвинение в таких преступлениях как мошенничество, контрабанда товаров, уклонение от выплаты налогов и подделка документов.

Компания «Умед-88» в течение 20 лет занималась поставкой и розничной реализацией нефтепродуктов в Таджикистане.

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