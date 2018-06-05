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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане аккредитован посол Аргентины

CA-NEWS (TM) - Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Аргентинской Республики в Туркменистане Рикардо Эрнесто Лагорио, сообщает госинформагентство страны.

Руководитель национального парламента поздравила гостя с назначением на ответственный дипломатический пост, пожелав успехов в деле укрепления дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Поблагодарив за добрые слова, посол заявил, что считает честью достойно выполнять доверенную ему миссию в стране-миротворце и приложит все силы для успешного продвижения межгосударственного диалога.

В ходе состоявшейся беседы Рикардо Эрнесто Лагорио был проинформирован о ключевых направлениях внутренней политики Туркменистана, масштабах проводимых реформ. Дипломат был также ознакомлен со структурой и многосторонней деятельностью Меджлиса, его ролью в демократических преобразованиях.

Полпред выразил уверенность в наличии многопланового потенциала для развития межгосударственных отношений. Была также подчёркнута важность развития контактов между законодательными органами двух стран.

В понедельник, 4 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентинской Республики был принят в Министерстве иностранных дел, где состоялся заинтересованный обмен мнениями по приоритетным аспектам двустороннего партнёрства.

В рамках визита гость посетит Институт международных отношений МИД. Полномочный представитель дружественной страны также ознакомится с экспозициями столичных музеев и другими достопримечательностями Ашхабада.

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