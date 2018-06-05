Премьер Казахстана поручил ликвидировать недостатки работы больниц в пик заболеваемости менингококком

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министру здравоохранения Елжану Биртанову ликвидировать недостатки работы больниц в пик заболеваемости менингококком.

Как сказал он 5 июня на заседании правительства, медицинские учреждения обязаны принимать больных вне зависимости от прописки.

«В социальных сетях очень бурно обсуждается все, что выговорите. Если вы создали штаб, его работа должна проводиться публично. До населения должны доводить проводимые мероприятия. Каждая ситуация должна быть разъяснена», - обратился он к главе ведомства.

По словам премьера, граждане до сих пор не понимают, нужно ли им проводить вакцинацию или нет.

«Вчера у меня на приеме тоже спрашивали руководители предприятий. Потому что среди работников уже вызывает озабоченность этот вопрос: необходимо ли проводить сейчас вакцинацию. Это все не разъясняется. Нужно ли ее проводить добровольно? Также поднимается вопрос среди населения относительно стоимости вакцины - в одной области 40 тыс. стоит, в другой области – 20 тыс. тенге», - отметил Б.Сагинтаев и поручил акимам взять ситуацию на контроль.

Е.Биртанов с вою очередь сообщил, что сегодня отправится в Алматинскую область.