Мусульмане в Узбекистане смогут оплатить закят через интернет

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане мусульмане смогут оплатить обязательные и иные платежи в соответствии с канонами ислама посредством Интернета и сотовой связи, сообщает компания Click.

Как уточнил гендиректор Click Улугбек Рустамов, платежи сгруппированы по трем категориям : хайрия; вакф; закят, фитр, ушр, фидя.

Денежные средства зачисляются на спецсчета Благотворительного общественного фонда «Вакф» для дальнейшего целевого использования в рамках указа главы государства, отмечается в сообщении.

Хайрия, вакф, закят, фитр, ушр, фид, - виды ежегодного обязательного и необязательного налога в исламском праве, выплачиваемого с различного вида доходов и имущества (движимого и недвижимого) всеми самостоятельными, свободными, дееспособными и взрослыми мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев.