Путин на саммите ШОС в Китае встретится с главами Узбекистана и Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Президент России Владимир Путин 9 июня на саммите ШОС в Китае проведет двусторонние встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани, а также лидерами Узбекистана, Таджикистана и Пакистана, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Планируем беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Ирана Хасаном Роухани, президентом Пакистана Мамнуном Хуссейном», - цитирует его слова РИА Новости.

Так же Ушаков отметил, что планируется беседа Путина и с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По словам Ушакова, Россия регулярно оказывает Таджикистану гуманитарную помощь.

«15 мая республиканскому комитету по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана была передана тяжелая спецтехника на сумму более полутора млн долларов, а в 2017 году в счет взносов России в фонд Всемирной продовольственной программы ООН республике Таджикистан выделено 9 млрд долларов», - так же сообщил помощник президента.