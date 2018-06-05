Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Всемирным днём охраны окружающей среды

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с Всемирным днём охраны окружающей среды, сообщает во вторник, 5 июня пресс-служба главы государства.

Текст поздравления приводится полностью.

Поздравляю вас с Всемирным днём охраны окружающей среды! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в благородной деятельности по успешной реализации государственной экологической политики, поддержанию чистоты окружающей среды, говорится в Обращении Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к соотечественникам.

Наши предки сформировали самобытные традиции бережного и гармоничного отношения к природе. Эти многовековые гуманистические принципы, прочно укоренившиеся в быту, национальных обычаях, сегодня обретают новое наполнение, развиваясь в соответствии с принимаемыми фундаментальными мерами, направленными на поиск оптимальных решений глобальных задач современности.

Ключевая цель проводимой в стране государственной экологической политики – обеспечение экологически благоприятных условий жизни туркменского народа, рациональное использование и сохранение для будущих поколений природных богатств, расширение регионального и международного сотрудничества в этой сфере.

В основе всех наших государственных программ лежат задачи повышения благосостояния народа, которые невозможно решить без сохранения гармонии с окружающей средой. В настоящее время проводится масштабная работа по обеспечению в стране экологического благополучия, успешному достижению целей, определённых в Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата и Национальной лесной программе, обогащению флоры и фауны, сохранению природы. Планомерно укрепляется и совершенствуется законодательная база в этой сфере. Регулярная организация международных конференций по вопросам экологии и окружающей среды также является наглядным подтверждением успешной реализации государственной природоохранной политики.

В контексте охраны окружающей среды Туркменистан проводит конструктивную внутреннюю и внешнюю политику в интересах всего человечества. Важнейшим аспектом внешнеполитического курса нашей страны является содействие консолидации международных усилий в достижении Целей устойчивого развития, отмечается в послании.

Присоединившись к ряду Конвенций Организации Объединённых Наций по окружающей среде, наша страна серьёзно подходит к решению фундаментальных вопросов, стоящих перед мировым сообществом по устойчивому развитию. На данном направлении осуществляется эффективное сотрудничество с такими авторитетными международными и региональными структурами, как Программа развития и Программа по окружающей среде ООН, Всемирный экологический фонд, Международный фонд спасения Арала, Региональный экологический центр Центральной Азии, Общество международного сотрудничества Германии, где мы выдвигаем инициативы, нацеленные на обеспечение экологического благополучия.

На заседаниях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, конференции высокого уровня по устойчивому развитию и международных форумах Туркменистан выступил с новыми предложениями региональной и мировой значимости по таким вопросам, как охрана окружающей среды, рациональное использование водно-энергетических ресурсов и обеспечение продовольственной безопасности, уменьшение риска природных катаклизмов, решение экологических проблем Приаралья путём комплексного подхода, охрана экологического благополучия Каспийского моря.

Принятие нового международного Соглашения ООН по изменению климата, Резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала», ряда соглашений главами Прикаспийских государств, нынешнее председательство Туркменистана в МФСА являются наглядным подтверждением поддержки мировым сообществом инициатив, выдвинутых нашим государством на международном уровне, подчёркивается в президентском обращении.