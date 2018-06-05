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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанский миллиардер Патох Шодиев потратил миллионы долларов на свадьбу дочери в Москве
Предыстория: Миллиардер Паттох Шодиев займется благотворительностью в Узбекистане

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.

Как сообщает портал БӘСЕ.kz, роскошное празднество со звездными ведущими и приглашенными западными певцами прошло в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Одни только услуги ведущего Максима Галкина стоили более $100 тыс. Кроме него на свадьбе блистали американские, российские и узбекские звезды.

Отмечается, что устроитель не жалел денег на торжество: гостям подавали деликатесы, самое дорогое французское шампанское и элитные напитки из Англии.

П.Шодиев - казахстанский миллиардер, родом из Узбекистана, является гражданином Бельгии. Деловой партнер Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова с 1992 года, совладелец компании Eurasian National Resources Corporation. Его состояние Forbes оценивает в $3,7 млрд.

Известно, что Шодиев работал корректором в газете «Сырдарьинская правда». В 1976 году с отличием окончил МГИМО по специальности «международное право» и устроился на должность советника торгового представителя СССР в Японии. После развала Советского Союза приехал в Казахстан и занялся бизнесом.

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