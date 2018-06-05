Минздрав выяснит источник менингококковой инфекции в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана выяснит происхождение менингококковой инфекции, распространяемой в стране. Об этом 5 июня на пресс-конференции в Астане сообщил главный санитарный врач РК Жандарек Бекшин.

По его словам, Комитета охраны общественного здоровья проведет геномный анализ, после чего будет дано заключение. На это потребуется 3 недели.

«Мы сможем ответить на этот вопрос, это наши типичные серотипы или же ввезенные туристами, гостями. Наше население тоже постоянно находится в поездках по бизнес-вопросам, туристическим поездкам, то есть миграционный процесс в Казахстане широкий», - отметил эксперт.

Он добавил, что казахстанцы чаще всего заражаются менингококковой инфекцией серотипа А, 16 из 26 случаев, которая и приводит к летальному исходу. Второй по распространенности в республике серотип В. Им заражаются в 9 случаях из 26, и только в одном случае врачи зафиксировали менингит типа С.

Накануне министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о подтверждении диагноза у 58 госпитализированных с подозрением на инфекцию. От менингококка умерло 13 человек.