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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Совет улемов Таджикистана еще не определился с датой празднования Иди Рамазон из-за школьных экзаменов

CA-NEWS (TJ) - Совет улемов Таджикистана опровергает информацию о дате празднования Иди Рамазон, который планировался на 16 июня, сообщается на сайте религиозного учреждения.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Рамазон приходится на субботу 16 июня, а в этот день учащиеся 6-х и 8-х классов будут сдавать экзамены. Таким образом, ученики и преподаватели не смогут отпраздновать окончание священного месяца как полагается. Так же сообщалось, что в большинстве государственных организаций и вузов всех сотрудников обязывают присутствовать 16 июня на рабочем месте, но совет улемов опровергает такие слухи, утверждая что празднование никем не ограничено.

Дата празднования Иди Рамазон еще не утверждена.

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