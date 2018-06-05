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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Швеция провели межмидовские консультации

CA-NEWS (TM) - Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым 30-31 мая посетила Королевство Швеции с рабочим визитом. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-центре МИД Туркменистана.

30 мая туркменская делегация встретилась с директором Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) Дэном Смитом. В ходе встречи стороны обменялись мнениями об установлении двустороннего сотрудничества между институтом и соответствующими организациями Туркменистана.

31 мая во внешнеполитическом ведомстве Швеции состоялся третий раунд двусторонних политических консультаций. Делегацию шведской стороны возглавил руководитель Департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД Швеции Андре вон Бекерат.

В ходе консультаций шведская сторона подчеркнув, что стремится вывести торгово-экономические отношения между двумя странами на качественно новый уровень, отметила, что изучает состояние торгового сотрудничества Туркменистана с другими странами Европейского Союза и планирует внести конкретные предложения по данному вопросу.

Также обменявшись мнениями по актуальным вопросам расширения сотрудничества в рамках таких международных организаций, как Европейский Союз и ООН, стороны подчеркнули важное значение активизации отношений в этом направлении.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам проводимой в Туркменистане работе по совершенствованию институтов прав человека. В этой связи, шведская сторона отметила, что заинтересована сотрудничать по оказанию поддержки работе омбудсмена.

Участники встречи обсудили вопросы международной и региональной проблематики, а также обменялись мнениями по вопросам инициатив Туркменистана в областях энергетики, транспорта, связи и экологии.

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