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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент ФИДЕ призвал признать Узбекистан родиной шахмат
Предыстория: Федерация Узбекистана выдвинула Илюмжинова на пост президента FIDE

CA-NEWS (UZ) - Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что Узбекистан является родиной шахмат. В ближайшее время ФИДЕ обратится в Международный олимпийский комитет с просьбой официально признать этот факт, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Илюмжинов отметил, что родиной шахмат является не Пакистан, Индия или Иран, а Узбекистан. Это не просто слова, а факт, который изучали представители науки и истории, и показали результаты научных исследований. При этом глава ФИДЕ не конкретизировал, какими именно научными трудами он оперирует.

Илюмжинов посетил Ташкент, чтобы принять участие в отчетно-выборной конференции федерации шахмат Узбекистана. Основным вопросом собрания было избрание президента организации. В этой должности единогласно утвержден первый заместитель директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) Дмитрий Ли.

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