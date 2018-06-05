Президент ФИДЕ призвал признать Узбекистан родиной шахмат

CA-NEWS (UZ) - Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что Узбекистан является родиной шахмат. В ближайшее время ФИДЕ обратится в Международный олимпийский комитет с просьбой официально признать этот факт, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Илюмжинов отметил, что родиной шахмат является не Пакистан, Индия или Иран, а Узбекистан. Это не просто слова, а факт, который изучали представители науки и истории, и показали результаты научных исследований. При этом глава ФИДЕ не конкретизировал, какими именно научными трудами он оперирует.

Илюмжинов посетил Ташкент, чтобы принять участие в отчетно-выборной конференции федерации шахмат Узбекистана. Основным вопросом собрания было избрание президента организации. В этой должности единогласно утвержден первый заместитель директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) Дмитрий Ли.