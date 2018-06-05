На саммите ШОС в Китае утвердят нового генсека организации

CA-NEWS (TJ) - На саммите ШОС в Китае планируется утвердить нового генерального секретаря ШОС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

Сейчас этот пост занимает представитель Таджикистана Рашид Алимов. Ожидается, что лидеры согласуют назначение на пост генсека представителя Узбекистана Владимира Норова. Его кандидатуру согласовали министры иностранных дел входящих в ШОС стран на переговорах 24 апреля. В случае утверждения он будет возглавлять секретариат ШОС с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

В настоящее время Норов занимает пост директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. Ранее он возглавлял представительства Узбекистана в Европейском союзе и НАТО, был послом в Германии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

Саммит ШОС пройдет 9–10 июня в китайском Циндао. Саммит впервые пройдет с участием представителей Индии и Пакистана в качестве новых государств-членов,

После присоединения Индии и Пакистана в ШОС стало восемь стран-членов, ранее в организацию вошли Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан.