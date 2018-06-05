Казахстан занял 4 место среди 50 стран с самым дешевым мобильным интернетом

CA-NEWS (KZ) - Казахстан вошел в топ-10 стран с самым дешевым мобильным интернетом. Результаты исследования тарифов в 50 странах мира опубликовало информационно-аналитическое агентство Content Review.

По данным портала, в ходе исследования были проанализированы тарифные предложения 137 операторов связи и рассчитана стоимость одного гигабайта в российских рублях. Наиболее дешевый мобильный интернет в Иране. Следом идут Польша, Венесуэла, Казахстан, Индия, Египет, Пакистан, Россия, Италия и замыкает топ-10 Нигерия.

Для расчета стоимости гигабайта брались тарифные опции или «интернет-тарифы» с включенным трафиком от 3 гигабайт и выше. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов, в итоговых расчетах использовалось среднее значение стоимости гигабайта, переведенная в рубли по курсу Центрального банка России на 26 мая.

«Стоимость мобильного интернета напрямую зависит от размера страны и конкуренции на рынке. Например, в сравнительно небольшой Польше стоимость мобильного интернета снизилась настолько, что страна заняла вторую строчку рейтинга, переместившись сразу на 13 позиций. Это следствие строительства в Польше сетей LTE и возросшей конкуренции среди местных операторов, синхронно снижавших цены», - рассказал автор исследования Сергей Половников.

Средняя мировая стоимость одного гигабайта интернета составила 280,49 рубля (около 1,5 тыс. тенге, $4,5). В Казахстане средняя стоимость составила 264 тенге ($0,8).