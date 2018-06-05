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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Госдуме состоялась встреча председателей парламентов Монголии и России

CA-NEWS (MNG) - В здании Госдумы 3 июня в преддверии международного форума «Развитие парламентаризма» состоялась двусторонняя встреча председателей парламентов Монголии и России на которой обсуждались вопросы экономического сотрудничества, сообщает агентство Монцамэ.

В ходе встречи стороны отметили благополучное развитие межпарламентского сотрудничества в рамках отношений стратегического партнерства и обоюдно подчеркнули, что деятельность законодательных органов имеет важное влияние на углубление торгово-экономического воздействия.

Во время беседы главы парламентов так же обсудили вопросы относительно активизации межпарламентского сотрудничества в дальнейшем, увеличения масштабов и эффективности торгово-экономического взаимодействия двух стран, а так же затронули тему реконструкции Улан-Баторской железной дороги и осуществлению проекта по созданию экономического коридора.

Глава парламента Монголии Миеэгомбын Энхболд сообщил о решении правительства Монголии поддержать заявку России на проведение EXPO- 2025 в Екатеринбурге.

В конце встречи председатель Монголии Энхболд пригласил председателя госдумы РФ Вячеслава Володина посетить Монголию с официальным визитом в этом году, на что председатель госдумы с благодарностью принял предложение.

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