В Минске состоялись переговоры министров иностранных дел Монголии и Беларуси

CA-NEWS (MNG) - В Минске 4 июня состоялась встреча министра иностранных дел Владимира Макея с главой монгольского внешнеполитического ведомства Дамдин Цогтбаатром, который посещал страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.

В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов касательно сотрудничества Беларуси и Монголии, в том числе активизацию белорусско-монгольских связей в политической и торгово-экономической областях, а также перспективы развития контактов внешнеполитических ведомств двух стран.

Помимо этого состоялся обмен мнениями о взаимодействии в рамках международных организаций и о возможном расширении дипломатического присутствия Монголии в Беларуси.

По итогам переговоров стороны подписали межгосударственные договоры между Республикой Беларусь и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам и по уголовным делам.