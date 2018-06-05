Курс доллара на «чёрном рынке» Туркменистана побил новый рекорд

CA-NEWS (TM) - Курс доллара США на «чёрном рынке» Туркменистана 4 июня побил новый рекорд. За 1 американский доллар на рынках Дашогузского велаята в понедельник предлагали 29 туркменских манатов, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Источники издания в этом регионе сообщили, что утром 4 июня неофициальный курс доллара на короткое время пошёл вниз, но вскоре выяснилось, что это была «игра спекулянтов».

«Утром на дашогузском рынке «Бай Базар» доллар начал дешеветь. Но вскоре выяснилось, что эта была игра валютчиков для того, чтобы подешёвке выкупить доллары. Обманутые люди начали требовать обратно доллары, которые они продали по низкой цене», - рассказал источник на условиях анонимности.

Корреспонденты в Ашхабаде также сообщили о том, что на столичных рынках за 1 доллар менялы предлагали от 24,5 до 24,8 манатов, а продавали уже с наценкой минимум в 2 маната.

«И то купить его очень трудно, потому что менялы с неохотой продают доллары, говорят, что сейчас не время продавать. Вообще, в последнее время спекулянты на чёрном рынке стали очень осторожны. Поэтому и те кто продаёт, и те кто хочет купить вынуждены искать знакомых среди валютчиков», - рассказывает наблюдатель из Ашхабада Аманмурад Бугаев.

По его словам, по мере приближения сезона отъезда туркменской молодёжи на учёбу за границу, в Туркменистане растёт спрос на доллары. Поэтому менялы ожидают дальнейшего подорожания американской валюты.

Центральный банк Туркменистана в начале 2016 года прекратил наличный обмен валюты и установил официальный курс доллара на уровне 3,5 маната, который держится до сегодняшнего дня.

Хотя банки страны предусматривают возможность на безналичную конвертацию маната в иностранную валюту через платёжные карты, возможности обналичить или произвести безналичный расчёт по этим картам практически нет.

Вместе с беспрецендентным ростом курса доллара на «чёрном рынке» в Туркменистане наблюдается рост цен на местные и импортные товары.