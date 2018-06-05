В Самарканде незаконные золотодобытчики избили участкового инспектора

CA-NEWS (UZ) - В Пахтачинском районе Самаркандской области избит участковый инспектор, ставший свидетелем того, как группа лиц измельчала при помощи кустарной мельницы золотые руды, похищенные на руднике по добыче золота «Каракутан» Навоийского горно-металлургического комбината. Об этом сообщает centralasain.org.



Данный инцидент произошел 31 мая в махалле «Тома» в Пахтачинском районе Самаркандской области. Участковый инспектор махалли Сардор Маматкулов был избит группой лиц, когда вместе с сотрудниками Бюро принудительного исполнения ходил по домам местных жителей для выявления случаев незаконного использования электроэнергии.

​– Во время проверки жители одного из частных домов в махалле «Тома» отказались открыть нам дверь. Мы увидели, как они при помощи электрической мельницы измельчают золотые руды. Но когда заметили нас, накинулись с металлическими палками, а затем сбежали с места инцидента, ​– говорит инспектор Сардор Маматкулов.

40-летний житель махалли «Тома» Акбаржон Шомуродов говорит, что лица, избившие участкового инспектора, являются незаконными золотодобытчиками, которые днем ранее до инцидента с сотрудником правоохранительных органов угрожали ему смертью после того, как он увидел, как эти люди занимаются обработкой золотых руд.

В РОВД Пахтачинского района отказались комментировать случай с избиением участкового инспектора, сославшись на продолжающееся расследование.

Житель Пахтачинского района Акбаржон Шомуродов говорит, что высокий уровень безработицы заставляет большинство местных жителей заниматься незаконной добычей золота.

– Девяносто процентов местных жителей занимаются этим делом. Во многих домах есть кустарные мельницы. Один грамм золота они продают по 45 долларов. Об этом знают и сотрудники милиции, и представители местной администрации. Но если вы пожалуетесь в правоохранительные органы, вас самого выставят виновным, – говорит собеседник.

Рудник по добыче золота «Каракутан» охраняется специальными силами. Однако, несмотря на то, что «Каракутан» является «режимной зоной», незаконные золотодобытчики без препятствий проникают на территорию рудника и занимаются незаконной добычей золота, говорят горняки.