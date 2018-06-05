В Казахстане сахарный диабет, вирусные гепатиты и еще 7 заболеваний намерены сделать социально не значимыми

CA-NEWS (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана предлагает сократить перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Согласно документу, опубликованному для общественного обсуждения, из списка предлагается исключить следующие заболевания:
- хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;
- сахарный диабет;
- детский церебральный паралич;
- острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев);
- ревматизм;
- системные поражения соединительной ткани;
- дегенеративные болезни нервной системы;
- демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
- орфанные (редкие) заболевания, такие как лейшманиоз, гемолитические анемии у взрослых, пароксизмальная ночная гемоглобинурия, апластические анемии, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, гистиоцитоз из клеток Лангерганса не классифицированный, первичные иммунодефициты, болезнь Помпе, болезнь Фабри, болезнь Гаучера, болезнь Краббе, болезнь Нимана-Пика, синдром Фабера, мукополисахаридоз, порфириии другие.
В случае принятия проекта, в перечень социально значимых заболеваний будут входить только 4 заболевания:
- туберкулез;
- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
- злокачественные новообразования;
- психические расстройства и расстройства поведения.