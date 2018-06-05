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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китай готов отказаться от аргентинской и бразильской сои в пользу казахстанской

CA-NEWS (KZ) - Китай будет импортировать сою из Северо-Казахстанской области.

По данным пресс-службы акимата региона, сейчас СКО производит 30% зерна и 40% масличных культур в республике.

«Главная фишка Северного Казахстана — экологически чистая продукция, производимая на богатой земле. У нас большой потенциал, чтобы экспортировать нашу продукцию в Китай», - сказал аким области Кумар Аксакалов на встрече с делегацией КНР.

В свою очередь, заместитель начальника государственного управления продовольствия Китая Цзэн Лиин рассказала, что по дороге на встречу делегация осмотрела всю территорию СКО.

«Заметно, что именно в Северо-Казахстанской области имеются огромные плодородные земли. Мы готовы импортировать соевые бобы и жмых в Китай, выращенные на богатой земле Северного Казахстана. Сейчас Китай импортирует соевые бобы с Аргентины и Бразилии. Поэтому для нас импорт североказахстанской продукции будет самым оптимальным вариантом», - отметила она.

Первый урожай сои в 100 тонн будет отправлен в КНР осенью. В целом область намерена экспортировать в Поднебесную порядка 150 тыс. тонн масличной продукции.

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