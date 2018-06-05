Глава МВД России рассказал о разработке нового Миграционного кодекса

CA-NEWS (CA) - МВД России планирует составить так называемый Миграционный кодекс - свод законов, регламентирующий взаимодействие граждан и сотрудников правоохранительных органов в этой сфере, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев в интервью программе «Поздняков», опубликованном на сайте телеканала НТВ в понедельник, 5 июня.

По его словам, в кодексе будут «четко прописаны» действия сотрудников полиции и требования к гражданам, которые обращаются в миграционные подразделения. «В более отдаленном плане мы рассчитываем разработать Миграционный кодекс. Свод законов, где будут четко прописаны действия наших сотрудников, требования к гражданам, которые обращаются в миграционные подразделения. Главное - повысить качество услуг, предоставляемых населению в этой области», - отметил Колокольцев.

Министр также рассказал, что, по данным на текущий год, в России легально находятся 3 млн мигрантов. «В прошлом году мы выдворили из страны 63 тыс. иностранных граждан, 192-м тысячам человек был запрещен въезд в страну», - указал Колокольцев.

Глава МВД России уточнил, что также в прошлом году Госдумой было принято 8 законопроектов, направленных на улучшение ситуации в сфере миграционной политики.