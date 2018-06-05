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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана подарил детям велосипеды, ноутбуки, игрушки, также спел для них

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 июня принял участие в мероприятии в честь Международного дня защиты детей, организованном в ашхабадском фонде «Döwletliler köşgi», сообщает пресс-служба главы государства.

На праздник собрались члены правительства, председатель Меджлиса (парламента) и депутаты парламента, представители Министерства образования и воспитанники Дворца детей-сирот.

«Детям и выпускникам были подарены ноутбуки, велосипеды, а также текстильные товары и др. Самых маленьких порадовали сладкие подарки и игрушки. Для учебных классов Дворца были также переданы новые парты», - говорится в сообщении.

По данным издания «Хроника Туркменистана», в честь праздника президент спел для детей свою песню «Вперед! Только вперед, край родной — Туркменистан!» и подарил торт.

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