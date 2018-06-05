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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лесной пожар во Внутренней Монголии перебросился в соседнюю провинцию

CA-NEWS (MNG) - Ситуация с лесными пожарами в горах Большой Хинган остается серьезной. В воскресенье после полудня огонь перекинулся с территории национального природного заповедника «Ханьма» в автономном районе Внутренняя Монголия на территорию национального природного заповедника «Хучжун» в провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщает в понедельник Синьхуа со ссылкой на местное ведомство по борьбе с лесными пожарами.

По состоянию на 13:00 по местному времени понедельника, линия огня, распространившегося на территорию Хэйлунцзяна, составила около 3 км. На локализацию и тушение пожара направлено более 2000 сотрудников противопожарной службы и лесной полиции, также задействованы вертолеты и химические средства тушения пожара.

По прогнозу центральной метеослужбы, 4 июня в некоторых районах на северо-востоке Внутренней Монголии и северо-западе Хэйлунцзяна сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

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