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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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320 тонн абрикосов, арбузов и черешни из Казахстана и Кыргызстана не пустил Россельхознадзор в Новосибирскую область

CA-NEWS (KZ) - Инспекторы управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору не пустили в Новосибирскую область более 320 тонн потенциально опасной продукции из Казахстана и Кыргызстан.

По данным Россельхознадзора, 17 партий плодово-овощной продукции общим весом 320,15 тонны задержаны на посту «Карасук» в первые июньские дни. Продукция высокого фитосанитарного риска следовала автомобильным транспортом для реализации на рынках Новосибирска, Новокузнецка, Кемерово и Красноярска.

Без маркировок перевозились казахстанские репчатый лук и белокочанная капуста общим весом 40 тонн, 22 тонны пакистанского картофеля и 20 тонн кыргызстанского репчатого лука.

С недостоверной маркировкой на грузах перевозились казахстанские арбузы, яблоки и свекла общим весом 70 тонн, 88 тонн репчатого лука и 1,15 тонн краснокочанной капусты из Кыргызстана, а также 20 тонн узбекистанских абрикосов и 20 тонн таджикистанского репчатого лука. 20 тонн казахстанских абрикосов и черешни и 19 тонн кыргызстанской сливы перевозились с частично отсутствующей маркировкой на упаковках.

Все грузы возвращены отправителям, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

Отмечается, что с начала 2018 года инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области возвратили в КР и РК более 4 тыс. тонн подкарантинной продукции.

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