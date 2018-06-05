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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане пройдет Саммит глав прикаспийских государств

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 июня принял акима Мангистауской области Ералы Тугжанова.

Как сообщает пресс-служба Акорды, аким рассказал о социально-экономическом развитии региона и ходе подготовки к Саммиту глав прикаспийских государств.

Президент указал на необходимость тщательной проработки организационных вопросов проведения мероприятия.

«В Актау планируется проведение Саммита глав прикаспийских государств, в котором примут участие руководители и делегации из пяти стран. Следует проработать все организационные вопросы предстоящей встречи», - сказал он.

Также, по словам Е.Тугжанова, в области наблюдается рост основных экономических показателей. По итогам 2017 года объем производства в регионе достиг отметки в 100,1%.

Прикаспийскими странами являются Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан.

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