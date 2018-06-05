Эксперты Таджикистана: Судебная система в стране еще не до конца реформирована

CA-NEWS (TJ) - Независимость судебной власти является одним из ключевых критериев государства, соблюдающего принципы разделения властей, что в свою очередь является важной составляющей подлинной демократии. В Таджикистане в этом направлении приняты ряд программ и достигнуты значимые успехи в судебно-правовой системе. Вместе с тем, по мнению экспертов, судебная система РТ все еще остается не до конца «реформированной».

Во многих государствах постсоветского пространства судебные системы сформировались под влиянием правовых норм эпохи социализма. За последние двадцать лет эти государства провели многочисленные реформы как на законодательном, так и на институциональном уровне, целью которых было усилить разделение властей и независимость правосудия.

Независимость судебной власти это один из требований для всех государств ведь только беспристрастный судебный орган может выносить справедливые решения и приговоры.

Таджикистан, являясь правовым государством принимает конкретные шаги по реформированию судебной системы, какие-то результаты уже достигнуты, какие-то еще предстоит сделать.

В 2017 году экспертной группой, состоящей из представителей академических кругов, института адвокатуры, и общественных организаций при поддержке программы развития ООН в Таджикистане (ПРООН) был проведен анализ исполнения государственных программ РТ в области судебно-правовой реформы(СПР). В анализе говорится, что все принятые в Таджикистане программы судебно-правовой реформы отражали наиболее важные проблемы судебной системы своего времени. К примеру, программа СПР от 2007 года была нацелена на реформы конституционного судопроизводства, уголовного, гражданского и административного процессуального права, последующая программа от 2011 года сфокусировалась больше на обеспечение прозрачности деятельности судов, процедуры выбора и назначения судей, а программа СПР от 2015 года уделяла внимание вопросам, связанным с реформой ювенальной юстиции, развитием системы бесплатной помощи в РТ.

В судьи в 25? Рано!

«Несмотря на то, что в период реализации программ СПР были разработаны и приняты практически все необходимые процессуальные законы судебная система РТ все еще остается не до конца «реформированной» с точки зрения международных обязательств страны», - считает судья в отставке, заслуженный юрист Ватан Абдурахманов, добавляя при этом, что «реформа в некоторых отраслях права ограничилась исключительно принятием законодательных актов, что не привело к необходимым изменениям на практике».

«На мой взгляд, все еще не полностью выполнены цели программ СПР», - рассуждает Ватан Абдурахманов, «так, например рассмотрим вопрос о более высоких квалификационных требованиях при назначении и выборе судей, о подотчетности и прозрачности судебной системы. Согласно законодательству страну, судьей можно стать в 25 лет. В 25 лет профессиональный уровень не может быть качественным. Судья практически не имеет никакого опыта, ни жизненного, ни профессионального, следовательно, необходимо увеличить возрастной ценз и наличие стажа работы».

Так же Абдурахманов упомянул и про председателей судов. «Роль председателей судов должна быть строго ограничена. Председатели судов не должны вмешиваться в процесс принятия судебных решений другими судьями и не должны участвовать в процедурах отбора судей. Они не должны обладать исключительной компетенцией по вопросам оценки судей, эти вопросы должны быть в компетенции квалификационных коллегий», - считает юрист.

Принцип приоритета защиты

Лариса Александрова, юрист, директор ОФ «Ваш Выбор» (Организация по защите и продвижению прав женщин и детей) считает, что одним из достижений в судебно-правовой реформе, можно отметить создание судебной коллегии по семейным делам в верховном суде РТ и увеличение числа женщин в составе судей.

По мнению эксперта, важен принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, что закреплен как в семейном кодексе Таджикистана, так и в конвенции по защите прав детей.

По словам Александровой, немаловажную роль играет коррупция в судебной системе.

«Если судья или прокурор в суде о восстановлении на работе по формальным причинам поддержал работодателя, хотя тот уволил женщину без особых причин, нарушая все ее права, и суд также впоследствии поддержал прокуратуру, разве это не коррупция? Но как это доказать, если одна из сторон более платежеспособная или со связями? Если говорить, в целом то глобальных достижений я все-таки в данной сфере не вижу, я вижу больше барьеров. До сих пор многое в судебной системе зависит от исполнительной власти, и это конечно же одно из главных препятствий в осуществлении реформ», - подчеркнула юрист.

Опыт соседей

Правовой эксперт из Кыргызстана Рустам Мадалиев говорит, что с момента обретения независимости в 1991 году Кыргызстан прошел несколько этапов судебно-правовой реформы.

«Более подробно хотел бы остановится на этапе с 2010 года по настоящее время, поскольку с этого момента начались серьезные изменения в судебной и правоохранительной системах», - говорит Мадалиев.

По словам эксперта после апрельской революции 2010 года новое руководство взяло курс на искоренение клановой системы управления государством, коррупции во всех государственных и общественных сферах жизни, усиление парламентской формы правления, повышение верховенства права.

«Основы для этого были заложены в новой Конституции 2011 года. В реализацию норм Конституции были разработаны концептуальные направления по дальнейшему реформированию судебной системы КР. Эта концепция по судебно-правовой реформе обозначила основные направления по реформированию судебно-правовой системы и законодательства в сфере судоустройства, статуса судей, административного права процедур и процесса, гражданского права и процесса, уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права, исполнительного производства, доступа к правосудию. В результате исполнения этих концептуальных направлений был разработан и принят пакет законов в сфере судебно-правовой реформы, в частности новые Административно-процессуальный, Гражданско-процессуальный, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс о проступках, Кодекс о нарушениях, Закон об исполнительном производстве, Закон о гарантированной государством юридической помощи», - поясняет Мадалиев.

Наряду с этим, Рустам Мадалиев отмечает, что со стороны гражданского общества и граждан имеются много нареканий по качеству отбора и компетентности судей, обвинения в коррумпированности судей и влиянии президентского аппарата на осуществление правосудия. Все это смазывают общий фон успешности проводимых реформ в судебной системе.

Чего достигли, что нам мешает

Важным моментом при принятии того или иного стратегического документа является то, насколько при его разработке было привлечено гражданское сообщество.

«При разработке и принятии этих программ, особенно первых двух, активная вовлеченность гражданского сообщества была незаметна. К сожалению, третья программа оказалась по содержательной части слабей, чем предыдущие, и некоторые пункты третьей программ остались неисполненными из-за того, что, по мнению экспертов, были не до конца продуманы»,- считает национальный аналитик Абдуразок Алимардонов.

По мнению эксперта, в целом принятые в стране программы по судебно-правовой реформе достигли своих целей, хотя еще есть над чем поработать.

«В число достижений реформ я бы включил такие успехи, как принятие новых процессуальных законов; вывод исполнительного производства из судебной системы; поэтапное становление судебной системы как ветви власти; передача санкционирования от прокуроров судам и укрепление конституционного контроля через Конституционный суд РТ», - считает юрист. «А вот к минусам СПР я бы отнес такие моменты: реформа исполнительного производства не доведена до конца; нет системы прозрачности доступа к профессии судьи; не внедрена система автоматического распределения дел в судах; не отказались от инстанции надзорного производства; контроль судебной власти со стороны законодательной и исполнительной ветвей власти» - рассказал Алимардонов.

По мнению эксперта, несмотря на все преграды, десятилетний опыт реформ дал о себе знать, и на сегодняшний день правительство разработало и приняло уже другой стратегический документ под названием «Концепция правовой политики Таджикистана на 2018-2028 годы.

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Авторы: Фаррух Бозоров, Исмоил Исломов